Celovit pregled sejma v prilogi ‘Sejemski Celjan’

Kot vsako leto bo tudi letošnji začetek jeseni prinesel Mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Celjani bodo tudi tokrat v vsa gospodinjstva prejeli posebno prilogo ‘Sejemski Celjan’, ki bo prinesla vse informacije o prihajajočem sejmu. Priloga bo izšla v sredo, 7. septembra, je brezplačna in bo vsebovala podatke o razstavljavcih, strokovnih in zabavnih prireditvah in drugem dogajanju na sejmu. Celjanova sejemska priloga vam bo predstavila tudi druge aktualne novosti, ki jih nudi sejem splošnim obiskovalcem.

Prilogo bodo prejela vsa gospodinjstva v Celju in bližnji okolici ter naročniki časopisov Celjan, Novice, Rogaške novice, Bistriške novice in Šentjurske novice.