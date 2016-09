Celjsko: Začeli z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Tradicionalna akcija zbiranja nevarnih odpadkov na terenu bo v jesenskem času potekala med 19. septembrom in 14. oktobrom. Urnike z razporedi lokacij in termini zbiranja po občinah so uporabniki storitev prejeli skupaj z avgustovskimi položnicami v začetku septembra. Akcija se je včeraj začela v Loki pri Žusmu, v Celje prihaja 29. oziroma 30. septembra, zaključila pa se bo v Gotovljah pri Žalcu.

Podroben razpored lahko najdete TUKAJ.

Nevarni odpadki, ki se bodo zbirali v času akcije:

o baterije,

o zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri),

o čistila in kozmetika (pršila, ličila),

o ostanki lakov, barv, lepil, topil,

o odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj in maščob),

o akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevtski pripravki),

o neonske cevi,

o tonerji in

o odpadna električna in elektronska oprema.