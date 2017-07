Celjsko: Prodaja klimatskih naprav in ventilatorjev za četrtino večja kot lani

Prodaja klim in ventilatorjev je tudi na Celjskem v izjemnem porastu. V trgovinah Harvey Norman v Celju do v primerjavi z lanskim poletjem doslej prodali za kar četrtino več klimatskih naprav. Podobno so nam povedali še pri nekaterih drugih trgovcih na Celjskem. Naprav doslej sicer še ni zmanjkalo kot pretekla leta, kar gre pripisati temu, da so si trgovci naredili dovolj velike zaloge.

Za ventilatorje boste odšteli od 16 evrov naprej, za klimatske naprave pa od 300 evrov naprej, seveda brez montaže.