Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili prvo lovoriko v novi sezoni. Aktualni državni prvaki so v Portorožu dobili slovenski superpokal – ekipo Koper 2013 so po tesnem obračunu premagali s 25:24. Za Celjane je to peta superpokalna lovorika. Za najbolj koristnega igralca današnje tekme pa so izbrali Jako Malusa, ki je bil z osmimi goli tudi najboljši strelec celjske ekipe.

Foto: www.rk-celje.si