Celjski študentje ob prazniku kulturno pokušali vina

Študentje v Klubu študentov občine Celje (KŠOC) aktivno pripravljajo meseče dogodke, ki tešijo vse okuse. Ob minulem kulturnem prazniku so organizirali Prešernovo pokušino vin štajerske družine Gaube. Hkrati so za obiskovalce pripravili kratko dramsko presenečenje, kjer sta Maja Zupanc in Vid Karner občinstvo v dobre pol ure popeljala po življenju Franceta Prešerna.

Oglejte si pestro fotogalerijo o dogajanju na Prešernovi pokušini vin, več o dogodku pa v današnji novi izdaji Celjana. Na družabnih straneh si lahko med drugim preberete tudi kratek intervju s predsednikom KŠOC, Tadejem Perčičem. Med drugim je dejal: “KŠOC je način življenja!“

Foto: Matic Gabriel