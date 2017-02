Celjski sejem: Gurmanski vikend presegel vsa pričakovanja

Celjsko sejmišče je minuli konec tedna bilo v znamenju gurmanskih dobrot. Potekal je namreč 2. Festival kave in prav tako 2. Festival hrane in pijače KulinART. Na svoj račun so prišli kulinarični navdušenci, ki radi uživajo ob dobri hrani, pijači in ostalih specialitetah.

Po dogodku so organizatorji na spletni strani Celjskega sejma zapisali, da je obisk obeh festivalov presegel najbolj optimistična pričakovanja. Prav tako je obisk še en znak več, da Slovenci cenimo dobro hrano in pijačo ter želimo uživati tudi odlično kavo.

Obisk je presegel vsa pričakovanja, saj je po oceni organizatorja družbe Celjski sejem festivala obiskalo več kot 7000 obiskovalcev. Velik obisk je navdušil tudi razstavljavce in ponudnike, ki so zatrjevali, da so dosegli tako zastavljene cilje glede prodaje svoje izdelkov, kot tudi vzpostavili nove poslovne stike za dobro poslovanje v prihodnje.

Kulinarično obarvano dogajanje se bo nadaljevalo skozi vse leto. Tako se lahko že v aprilu veselimo drugega Festivala sira, olj, vina in rib ter drugega Festival palačink in cesarskega praženca. V juniju se bodo posvetili drugemu Festivalu piva, burgerjev in čilija. V novembru pa bo mogoče na celjskem sejmišču obiskati še tretji Festival vina, pršuta in salam. Kot so še zapisali organizatorji se bo kuhalo in zdravo jedlo tudi na spomladanskem sejemskem trojčku Flora, Poroka in Altermed, ki v Celje prihaja že čez slabe tri tedne.

Oglejte si zanimivo fotogalerijo, več o dogajanju pa v današnji, novi izdaji Celjana.

Foto: Nataša Müller