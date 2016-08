Celjski rokometaši želijo nove lovorike

Članska ekipa Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško končuje s pripravami na sezono 2016/2017. Celjane že v soboto čaka uvodna tekma v SEHA ligi – v domačem Zlatorogu bodo gostili Telekom Veszprem.

“Prvo načrtovano superpokalno lovoriko smo že osvojili, naša cilja sta še naslova v pokalnem in državnem tekmovanju, saj nam to prinaša neposredno uvrstitev v ligo prvakov. V ligi prvakov se želimo prebiti v osmino finala, v ligi SEHA pa si zaradi krstnega nastopa nismo postavili natančno določenih ciljev,” je načrte upravnega odbora kluba v tej sezoni predstavil direktor celjskega kluba Gregor Planteu. Svoje misli je strnil tudi trener Branko Tamše, ki je s Celjani osvojil še deveto zaporedno lovoriko: “Vsa tekmovanja v tej sezoni so zelo zahtevna in prav vsem se bomo v celoti posvetili. Vsi ambiciozni klubi v Sloveniji želijo prekiniti našo triletno prevlado, a mi še ne mislimo sestopiti z vrha. Izpolniti ta cilj ne bo enostavna naloga, a o tem se bomo pogovarjali od aprila naprej. V tem trenutku sta primarna nastopa v ligi prvakov in ligi SEHA, a večji poudarek in težje bo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, kjer nas čakajo same zares kakovostne ekipe.”

Foto: RK CPL / Slavko Kolar