Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili prvi slovenski derbi lige SEHA. Sinoči so v Velenju domače Gorenje premagali s 27:26. Velenjčanom tako tudi po skoraj treh letih ni uspelo premagati Celjanov. Ti so proti svojim šaleškim tekmecem nanizali 16 zmag ali remijev zapored.

Foto: RK Gorenje Velenje / Goran Vadlja Kamenjašević