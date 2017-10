Rokometaši Celja Pivovarne Laško so še šestič premagali evropskega prvaka iz leta 2016 – Kielce. Danes so bili od tekmeca s Poljske v domačem Zlatorogu boljši z 31:27. Celjani so s tem dosegli prvo zmago v letošnji sezoni Lige prvakov, v naslednjem 4. krogu pa jih čaka pot v Pariz. V vratih Celja je znova blestel Urban Lesjak (11 obramb). Gal Marguč je dal sedem golov, iz Kielc v Celje posojeni Daniel Dušebajev pa pet.

Foto: Gregor Katič