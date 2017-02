Celjski rokometaši redni del v Ligi SEHA končali z enajstimi zmagami

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so končali z nastopi v rednem delu Lige SEHA. V prvi sezoni v tem tekmovanju so zbrali 11 zmag in 7 porazov – včeraj so Tatran Prešov premagali z 39:30. Če bo ta izkupiček dovolj za uvrstitev na finalni turnir četverice najboljših pa še ni jasno. Pivovarji morajo namreč počakati še na razplet nekaterih tekem in upati predvsem na vsaj en poraz ekipe Meškov Brest, ki ga čakata še dva obračuna.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško