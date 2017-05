Celjski rokometaši novi (stari) državni prvaki!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili 21. naslov državnih prvakov. Zagotovili so si ga z zmago nad novomeško Krko s 26:38 v predzadnjem krogu končnice za prvaka v ligi NLB.

Pivovarji imajo zdaj pred Gorenjem iz Velenja neulovljivo prednost, kar pomeni, da bo zadnja tekma, ki bo 2. junija v Zlatorogu, prava parada prvakov. To pomeni, da se bodo v celjskem klubu na obračunu z Gorenjem lahko posvetil slovesu sedmih igralcev, ki po sezoni zapuščajo celjske vrste, poleg tega pa se bodo lahko še bolj posvetili dobrodelnemu dogodku, ko bodo na tekmi zbirali sredstva za operativni poseg Nenada Stojakoviča.

Celjani so sicer v tej sezoni osvojili dvojno krono. Na aprilskem finalnem turnirju v Mariboru so si priigrali tudi slovensko pokalno lovoriko.