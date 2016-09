Celjski policisti prijeli štiri Dolenjce, ki so vlamljali v župnišče

Celjski policisti so odvzeli prostost in kazensko ovadili štiri osebe, doma z območja Novega mesta in Krškega – stare 20, 26, 36 in 38 let zaradi vloma v župnišče v Radečah. Ker so policisti v zadnjem obdobju obravnavali več vlomov v župnišča, obstaja sum, da so omenjeni sodelovali še pri katerem od vlomov tudi na Celjskem.

Policisti so osumljence želeli ustaviti pri redni kontroli prometa v Rogaški Slatini. Ko je voznik opazil patruljo, je pospešil hitrost in z divjo vožnjo nadaljeval, vse dokler je v Topolah zapeljal v obcestni jarek.