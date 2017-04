Celjske košarkarice nove (stare) državne prvakinje

Košarkarice Athlete Celja so trinajstič (sedmič zapored) postale državne prvakinje. Letošnjo finalno serijo s Triglavom so dobile s 3:0 v zmagah. Na današnji tretji tekmi v Celju so zmagale s 66:61. Tako so Celjanke po osvojitvi naslova slovenskih pokalnih zmagovalk in zmagi v Ligi WABA (mednarodni regionalni ligi) sezono sklenile še s tretjo lovoriko v istem tekmovalnem letu.

Najkoristnejša igralka sezone 2016/2017: Shante Marie Evans (Athlete Celje)

Najkoristnejša igralka finalne serije: Shante Marie Evans (Athlete Celje)

Najbolj borbena igralka sezone 2016/2017: Annamaria Prezelj (Athlete Celje)

Damir Grgić, trener Athlete Celja: “Čestitke izjemnim igralkam za celotno sezono in zgodovinski uspeh kluba. Zahvalil bi se mojim strokovnim sodelavcem za izjemno delo, prav tako pa upravi kluba, ki zagotavlja nemoteno delo in odlično vzdušje v klubu. Tu se počutimo fantastično. Čestitke tudi ekipi Triglava za dobre predstave skozi celotno sezono.” (vir. KZS)