Celjske košarkarice imajo novega generalnega pokrovitelja

Celjski Ženski košarkarski klub ima novega generalnega pokrovitelja – to je Cinkarna Celje. Pri državnih prvakinjah bodo poleg novega imena uporabljali še nov grb. Za naslednjo sezono so se tudi že okrepili: Eva Stefanoski, ki je v Celju že igrala kot posojena igralka Domžal, je sklenila petletno pogodbo. Novinki v celjskem dresu bosta tudi dvojčici iz Bosne in Hercegovine Anđela in Nikolina Delić. V klubu ostaja tudi trener Damir Grgić, ki je zvestobo klubu obljubil še za naslednja štiri leta.

Izjave (vir: klubska spletna stran):

Tomaž Benčina, predsednik uprave – generalni direktor Cinkarne Celje: »Več razlogov imamo, da vstopamo v žensko košarko. Radi podpiramo dobre zgodbe in eno takšnih smo prepoznali v ženskem košarkarskem klubu. Ima uspešno člansko ekipo, ki je letos osvojila kar tri pomembne naslove. Verjamem, da je bilo za to potrebnega veliko truda in energije, za kar igralkam in vodstvu kluba čestitam. Pomembno se nam zdi, da v šestih selekcijah kluba trenira kar 250 mladih deklet. Ne glede na to, ali to počno le za sprostitev ali s ciljem postati vrhunske športnice menim, da jih je treba pri tem spodbujati in jim pokazati, da smo opazili njihov trud. Šport združuje številne vrline in mladega človeka zagotovo usmerja na pravo pot. In nenazadnje, Cinkarna Celje je v svoji tržni dejavnosti usmerjena predvsem na tuje trge. Verjamemo, da bomo tudi z vstopom na košarkarski parket še naprej krepili dolgoročne dobre odnose s kupci po svetu. Upam, da bo naše sodelovanje klubu prineslo novo motivacijo, ki jo potrebuje za uspešen start v prihajajočo sezono.”

Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje: “Da je podjetje s tako dolgo in uspešno tradicijo, kot je Cinkarna Celje, v našem klubu prepoznalo zaupanja vrednega partnerja, si v klubu štejemo v veliko čast, hkrati pa se zavedamo, da na svoja pleča prevzemamo tudi veliko odgovornost. Cinkarna Celje je paradni konj celjskega gospodarstva in podjetje, ki je zelo uspešno in priznano tudi izven naših meja. Podobno velja za naš klub, zato sem prepričan, da lahko skupaj dosežemo marsikaj in se v prihodnjih letih veselimo marsikaterega dobrega rezultata. V imenu klubu obljubljam, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo ime našega novega generalnega pokrovitelja in mesta Celje dostojno in s ponosom nosili in predstavljali doma in v tujini.”

Damir Grgić, trener ŽKK Cinkarna Celje: “V Celju sem kot trener preživel zadnjih 10 let, že 8 let pa sem na čelu članske ekipe tega kluba. Odločitev o podaljšanju sodelovanja ni bila težka, saj se v tej sredini resnično odlično počutim. S sodelavci v strokovnem štabu in z vodstvom kluba imamo enake poglede na prihodnost kluba in kljub temu, da sem tukaj že celo desetletje, motivov za nadaljnje delo ne manjka. Zgodovinski dosežki v lanski sezoni in prihod tako uglednega pokrovitelja, kot je Cinkarna Celje, mi dajejo dodaten elan in me ženejo k temu, da skušamo v prihodnjih letih v Celju še naprej pisati zgodbo o uspehu in ostati vodilni ženski košarkarski klub na področju širše regije.”

