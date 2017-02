Znani so nominiranci za letošnje občinske grbe. Osrednja knjižnica Celje je predlagana za zlati celjski grb, Andreja Zakonjšek Krt in Ladislav Gobec za srebrni celjski grb, Franc Meža, Milan Ninić in Društvo za glasbeno gledališče Slovenije za bronasti celjski grb. Za kristalni celjski grb sta predlagana Vaska Pejić in Leon Firšt.

Pričakovati je, da bodo celjski svetniki vseh osem na naslednji seji tudi potrdili.