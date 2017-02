Od danes naprej je v Planetu Tuš Celje popolnoma prenovljen in najsodobnejši Tuš hipermarket. Ta vsebuje nadgradnjo celotne sveže ponudbe in razširjene sveže oddelke, varčno in okolju prijazno hladilno opremo. Novosti poslovalnice so tudi samopostrežne blagajne, otroški in »to go» kotiček ter okrepljena ekipa zaposlenih.

1 od 15