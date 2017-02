Celje: Vozniku dopoldne zasegli vozilo, popoldne z drugim povzročil prometno nesrečo

Policisti se pri svojem delu srečujejo s številnimi primeri. Tudi takšnimi, ko vozniku dopoldne zasežejo vozilo, popoldne pa z drugim povzroči prometno nesrečo.

Na celjskem sodišču se je pred dnevi končal postopek zoper voznika, ki je med redkimi, ki so se za rešetkami znašli že v predkazenskem postopku, čeprav njegovo objestno početje za volanom na srečo ni zahtevalo človeških življenj. Je pa precej dolg seznam njegovih nevarnih početij in tudi udeležencev v prometu, ki so imeli to smolo, da so naleteli nanj. Policisti so mu skupno zasegli že 5 vozil.

Več in podrobneje v današnjem Celjanu.