Celje: Večeri smeha dobro obiskani

S četrtkovimi večeri smeha in pozitivne energije nadaljujejo v Branibor Clubu Celje tudi v tem letu. Za vse ljubitelje stand up komedije so tokrat organizirali stand up s kar tremi nastopajočimi. Zbrane so nasmejali Janez Trontelj, Marko Žerjal in Saša Perpar. Stand up pa seveda ni edini način, s katerim že sedmo leto zapored skrbijo v Branibor Clubu za popestritev mestnega utripa. Najmlajšim obiskovalcem vsako sobotno dopoldne popestrijo z ustvarjalnimi delavnicami, ob vikendih pa redno organizirajo različne tematske zabave in koncerte.

