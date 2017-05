Celje: V Medlogu postavili opozorilni sistem COPS@road

1 od 5

V križišču v Medlogu so v sodelovanju Mestne občine Celje, Zavarovalnice Triglav in podjetja Aktivna signalizacija Korun postavili inovativni opozorilni sistem COPS@road, ki voznike opozarja na bližino križišča. Po podatkih Policijske uprave Celje je bilo med leti 2011 in 2016 v tem križišču skupaj zabeleženih 18 prometnih nesreč zaradi neupoštevanja pravil o prednosti. Odsek je nevaren predvsem zaradi nezaznavnosti križišča in daljših ravnin na vseh krakih križišča, zato vozila razvijejo (pre)visoke hitrosti na prednostni cesti.