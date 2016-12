Humanitarno društvo Enostavno pomagam je lani decembra v nakupovalnem centru Planet Tuš odprlo Božičkovo tovarno daril. Lani so obdarili 287 otrok, letos pa so pripravili kar 560 daril za otroke iz socialno ogroženih družin. Pomagali so tudi številni domači ambasadorji – nogometaši NK Celje, rokometaša Luka Žvižej in Blaž Janc, deskar Rok Marguč, hokejisti, Nina Pušlar in mnogi drugi.

