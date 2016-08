So vam pred kratkim odtujili kolo? Celjski policisti so v začetku avgusta v Celju zasegli tri ukradena kolesa. Njihove lastnike pozivajo, da se z dokazili o lastništvu oglasijo na Policijsko postajo Celje in jih prevzamejo.

Če torej na fotografijah prepoznate svoje kolo, ga pojdite iskat na celjsko policijsko postajo.