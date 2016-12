Celje: Svetniki zavrnili Šrotov amandma

Celjski mestni svetniki so na zadnji seji brez težav potrdili proračun za naslednje leto. To se je prvič zgodilo soglasno in še pred začetkom koledarskega leta. Je pa zato bilo toliko bolj burno pri odloku za uporabo stavbnih zemljišč.

Po podrobni predstavitvi je Šrot predstavil še tri vložene amandmaje, zadnji pa je predvideval dvig vrednosti točke za tri odstotke, kar bi v proračun prineslo dodatnih 200 tisoč evrov. Po vrsti nastopov na govornici so svetniki Šrotov predlog zavrnili s kar 20 glasovi proti. Ob tem je še povedal, da javnega potniškega prometa tudi naslednje leto v Celju ne bo in da bi občani spremembe čutili za ceno ene kave.

Podrobno o tem poročajo v zadnjem Celjanu.