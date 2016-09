Celjska javna podjetja Simbio, Vodovod-Kanalizacija in Energetika Celje letos praznujejo 20 let samostojnega delovanja. Ob jubileju so poskrbeli za leši videz krožišč na vzhodnem in zahodnem avtocestnem priključku. Od sredine septembra tako vozniki že lahko občudujejo šest na novo zasajenih krožišč, dva sta na vzhodnem in štirje na zahodnem priključku. Naprej naj bi za urejenost skrbela celjska občina.