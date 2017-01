Celje še s potrjenim proračunom za leto 2017

Celjski mestni svetniki so na zadnji lanski seji sprejeli proračun za leto 2017. Prvič se je zgodilo, da so svetniki bili soglasni in proračun sprejeli še pred začetkom koledarskega leta. Proračun predvideva prihodke v višini slabih 55 milijonov evrov in odhodke v višini dobrih 56,4 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj znaša okrog 1,7 milijona evrov in se pokriva s sredstvi na računih. V letu 2017 se Mestna občina Celje namerava zadolžiti za 3 milijone evrov, odplačala pa bo nekaj več kot 2.9 milijona evrov kreditov.