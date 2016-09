Prva faza prenove Muzejskega trga v Celju je v polnem teku. V treh fazah, katere so predvidene za celotno prenovo, bodo zamenjali tlak in prenovili javno infrastrukturo, namestili novo urbano opremo, ki bo poenotena s tisto v starem mestnem jedru. Med drugim bodo namestili in prenovili talne zaščitne rešetke dreves, pokrove jaškov, klopi in drugo. Za obnovo bodo v Celju odšteli skoraj milijon evrov.