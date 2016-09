Celje: Predsednik Miro Cerar odprl sejem

Predsednik vlade Miro Cerar je v Celju odprl 49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki ga je označil kot pravo izložbo podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti. Izpostavil je trenutne gospodarske razmere, ki se izboljšujejo, in zatrdil, da je vlada pripravljena prisluhniti gospodarstvu.

Podoba letošnjega Mosa po besedah izvršnega direktorja Celjskega sejma Roberta Otorepca odraža razmere v gospodarstvu, ki se izboljšujejo. Na izboljšanje je spomnil tudi celjski župan Bojan Šrot, vesel, da gre dobro tudi savinjskemu in predvsem celjskemu gospodarstvu.