Čeprav je petek 13. v Celju zaznamovalo obilno sneženje, je učence in dijake celjskih osnovnih in srednjih šol vnovič povezalo Mednarodno priznanje za mlade. Gre za mladinski program, s katerim spodbujajo mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa. Na Gimnaziji Celje – Center so sodelovali dijaki domače šole in Šolskega centra Celje ter učenci III. osnovne šole. Popoldne so v Narodnem domu uspešnim mladim podelili 50 priznanj programa Mepi.

