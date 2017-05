Več kot tisoč otrok je pelo na letošnjem 32. Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu, ki ga pripravljajo bienalno. Na tekmovanju so se preizkusili zbori iz Slovenije, Rusije, Madžarske, Hrvaške in Slovaške, ki so tekmovali v kategorijah mladinskih, dekliških in otroških pevskih zborov.

