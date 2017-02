Obiski na travmatološkem oddelku celjskega urgentnega centra so prepovedni. Včeraj so se v bolnišnici za ta ukrep odločili, zaradi nevarnosti prenosa virusa influence na imunsko ogrožene paciente, ki se zdravijo. Prepoved velja do nadaljnjega, sicer pa priporočajo – da če se le da – se zaradi številnih obolenj izogibate zdravstvenih domov in bolnišnic.