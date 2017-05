Mestna občina Celje je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra in obnove kulturne in sakralne dediščine v starem mestnem jedru. Še letos je zagotovljenih 100 tisoč evrov za obnovo uličnih fasad ter 50 tisoč evrov za obnovo kulturne in sakralne dediščine.

Upravičenci morajo vloge oddati najkasneje do konca maja oziroma sredine junija.