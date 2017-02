Danes je valentinovo, praznik ljubezni in zaljubljencev, ko je vse v znamenju srčkov, cvetja, voščilnic in majhnih pozornosti. Ob obeležitvi tega praznika so nadobudne pevke in pevci iz šole odrskih umetnosti Vocal BK Studia, že minulo nedeljo v Celjskem domu pripravili tradicionalni Valentinov koncert. Mladi umetniki so poskrbeli za izbor najlepših ljubezenskih skladb in duetov zabavne glasbe.

Oglejte si fotogalerijo, več o dogajanju pa v jutrišnjem Celjanu. Foto FAS