Avtopoligon na Ljubečni so minulo nedeljo napolnili vozniki avtoslaloma. To je bila prva dirka za letošnje Pokalno prvenstvo Slovenije, kar je prvič po letu 2006, da je bila prireditev spet pod okriljem panožne zveze AŠ2005. Letos je tekmovalo več kot 60 domačih voznikov, pridružili so se jim tudi tekmovalci iz Avstrije.

