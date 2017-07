Celje: Na Špici želijo širiti veslaški center, ideja do svetnikov jeseni

Na Špici v Celju želijo jeseni projekt širitve območja veslaškega centra spraviti na klopi celjskih mestnih svetnikov.

Težave z neuresničenimi načrti na sotočju Savinje in Ložnice se vlečejo že leta. Celjani gotovo dobro poznajo projekt širitve območja po rečnem toku navzgor, kjer bi zgradili hidravlični jez in kanal z divjo vodo, še višje ob Savinji pa bi uredili mestno plažo. A zataknilo se je pri ARSU, saj ta ne da dovoljenja za postavitev manjšega jezu. Celjska občina je načrt že izdelala, zataknilo pa se je tudi pri denarju, saj bi tak projekt stal od 5 do 6 milijonov evrov.

