Celje: Na OŠ Lava pripravili številne kulturne dogodke

Tudi letošnji februar je na OŠ Lava še posebej obogaten s številnimi kulturnimi dogodki, s katerimi učencem omogočajo »kulturno-umetnostno« kopel. Učenci na ta način spoznavajo velika imena slovenske in evropske umetnosti, predvsem pa aktivno sooblikujejo številne dogodke.

Osrednji dogodek je bila proslava Prešernovanje, na kateri smo se poklonili kulturnemu prazniku. Torkova Knjižna tržnica je otrokom omogočala menjavo knjig – trgovali so s knjigami, jih podarjali, prebirali. V tem tednu smo vse otroke posladkali s Prešernovimi kroglicami, ki jih izdelamo zaposleni in so simbolni znak meseca kulture.

Otrokom omogočimo, da vsak dan v odmorih predstavijo svojo lastno umetniško kreativnost in ustvarjalnost ter na ta način tudi sami prispevajo h kulturnemu vzdušju na šoli. Predstavijo se kitaristi, flavtisti, pevci…vsi, ki se ukvarjajo z umetniško dejavnostjo.

Mesec kulture bomo zaključili s tradicionalnim pustovanjem – s katerim ohranjamo našo kulturno izročilo, šege, navade, ki je pomemben del naše slovenske dediščine.