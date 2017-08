Celje: Dvigala bi v blokih imeli, ponudnikov ni

V nekaterih celjskih stanovanjskih soseskah, zlasti pa tam, kjer prevladuje starejša populacija, se vse pogosteje pogovarjajo o vgradnji dvigal v večstanovanjske blokovske zgradbe. Po večini so to petnadstropni objekti oziroma bloki s štirimi nadstropji in visokim pritličjem. Dejstvo je, da nikomur ni prijetno nekajkrat na dan prehoditi tudi po več kot 80 stopnic v eno smer in zraven prenašati še težka bremena.

Kakšno je stanje z naknadno vgrajenimi dvigali v Celju in zakaj ni ponudnikov si lahko preberete v Celjanu, ki je izšel danes.