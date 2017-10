Celje: Drevesno hišo v dveh letih obiskalo več kot 18 tisoč pohodnikov

Dve leti mineva odkar so v Celju odprli ‘Drevesno hišo’ V tem času je postala priljubljena pohodniška in kulturna točka. Obiskovalci jo poznajo po kreativnih delavnicah, zunanjih in notranjih koncertih, razstavah, pesniških večerih in drugih oblikah druženja.

V prvem letu jo je obiskalo okoli 5.700 ljudi, v naslednjem letu 7.600, letos pa že skoraj 5.000 ljudi. Skupno tako beležijo več kot 18 tisoč pohodnikov in sprehajalcev. Zbudila je tudi zanimanje strokovne javnosti, biologov, ekologov in različnih umetnikov.