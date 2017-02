Celje: Domačin bi za Petriček odštel četrt milijona

Nekoč priljubljeno športnorekreacijsko območje v Celju Petriček dandanes kaže klavrno podobo. Predolgo trajajoči denacionalizacijski in drugi pravdni postopki in pa morda preveliki apetiti sedanjih lastnikov so Petričku uničili prihodnost.

A Petriček ima po naših informacijah kupca, ki je Celjan, zanj pa naj bi odštel 250 tisoč evrov. Naše informacije o prodaji so predstavnike občine očitno presenetili, saj še ne vedo ali bodo uveljavili predkupno pravico. Pred leti se je občina za nakup že zanimala, cena takrat pa je bila več kot milijon evrov.

