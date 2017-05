Sproščen večer, ki ga je zaznamovala prijetna glasba, kulinarika in vina treh vinorodnih dežel, so pripravili člani Rotaract kluba Celje. Tudi ta večer je bi dobrodelen, denar, ki so ga zbrali, bodo namreč namenili letovanju otrok, ki si tega ne morejo privoščiti.

1 od 3