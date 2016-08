V resničnostni šov Kmetija tudi tekmovalci iz Celja, Šmarja pri Jelšah, Jurkloštra in Ponikve

S prvim septembrom na televizijske zaslone prihaja resničnostni šov Kmetija: Nov začetek, v katerem bodo tudi tekmovalci iz naših krajev.

Med tekmovalkami bo 26-letna Celjanka Klavdija Lorbek. Menda že dolgo časa pili taktiko, ki jo bo uporabila v boju s konkurenco. Izkušenj s kmetovanjem ima bolj malo, vendar je to menda ne odvrača od prepričanja, da bo na koncu boljša od vseh. Za začetek si namerava pridobiti zaščito kakšnega klana in ostati bolj neopazna, nato pa bo udarila v vsej svoji veličini. Medtem ko bo tekmovala na kmetiji, jo bo doma čakal fant.

Iz Jurkloštra se bo na kmetijo odpravila tudi Adriana Košenina. 28-letna gostinka je nekdanja vojakinja, ki je vojsko zapustila zaradi prenizke plače. Je zelo navezano na svoja bolna starša, sicer pa je prava borka in dobro prenaša avtoriteto, česar se je naučila med službovanjem v uniformi. Ljudi hitro oceni in jih na podlagi njihove osebnosti zna motivirati za nadaljnje naloge. Adriana ve, kdaj je treba ostati v ozadju in kdaj, če je treba, odločno nastopiti za svoje interese.

Med tekmovalkami za glavno nagrado bo tudi 50-letna Lidija Požek iz Šmarja pri Jelšah. Po poklicu je slaščičarka, ki zase pravi, da v domačem gospodinjstvu, ki ga ob njej sestavljajo še mož in trije sinovi, pravzaprav hlače nosi ona. Okoli sebe ima rada red, kmečka opravila ji niso tuja, saj ima doma vrt in sadovnjak. Nikoli pa še menda ni pomolzla krave. Tu in tam si zaželi malce adrenalina, tako bi se rada kdaj pripela na zipline, po tihem pa sanja, da bi nekoč z avtom prepotovala naš planet.

Med 16-imi tekmovalci bo tudi modelni mizar Samo Esih iz Ponikve pri Šentjurju. 48-letni Samo je poročen in ima dvanajstletnega sina. Pravim da ima poslanstvo, in sicer na zemlji obračati stvari na bolje. Temu posveča skoraj vsak trenutek, njegov glavni adut pa je dobrodelnost. Njegova velika želja je ustanoviti fundacijo za bolne otroke. Je vegetarijanec, rad meditira in sovraži obrekovanje.

Na novi lokaciji bosta tekmovalcem mentorja Karolina Črešnar iz Boharine nad Zrečami in Matjaž Zupančič. V primerjavi z Matjažem, ki bo vlogo mentorja letos opravljal prvič, je Karolina že prekaljena mentorica, saj bo mentorirala že tretje leto zapored. Kot je povedala, je na sodelovanje zopet pristala zaradi stvari, ki jih gledalci šova ne vidijo. “V ozadju je ekipa, s katero odlično sodelujemo in imamo dobre vezi. Tudi zaradi tega sem se lažje odločila za sodelovanje. Ravno dobro odnosi z ekipo so prevesili tehtnico na to stran, da sem se ponovno podala v te vode,” je povedala Karolina.