Celjani zadnji dan prestopne roka podpisali z dvema

Zelo živahno je bilo včeraj na nogometni tržnici. Zadnji dan letošnjega poletnega prestopnega roka so ‘trgovali’ tudi v Nogometnem klubu Celje. Rumeno-moder dres bo tako naslednji dve leti nosil Amar Rahmanović, 22-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je v Celje prišel iz Maribora, kjer se ni naigral. Na Areno Petrol pa so pripeljali še vratarja, 29-letnega Ptujčana Matjaža Rozmana, ki je sicer že nekaj časa treniral s celjsko ekipo.

Novinca v celjski ekipi sta za klubsko spletno stran povedala:

Amar Rahmanović: “V Sloveniji sem že leto in pol, tako da poznam klub in poznam tudi nove soigralce. Vem, kako klub deluje in da je dobro organiziran, tako da sem vesel, da sem sedaj član Celja. Epizodo v Mariboru želim čim prej pozabiti, kot kaže mi ni bilo usojeno. Sedaj so vse misli pri Celju, tukaj sem našel nov izziv in moja naloga je, da se čim prej vrnem v formo, v kateri sem bil v Kopru. Ekipi sem se pridružil tik pred pripravami v Termah Čatež, kar je super, da se lahko tako res dobro spoznam z novimi soigralci v naslednjih treh dneh. Čaka nas veliko dela, da obrnemo rezultatsko krivuljo navzgor.”

Matjaž Rozman: “V Celju se počutim domače, saj že nekaj časa treniram z ekipo. Spoznal sem, da ima ekipa velik potencial in da lahko skupaj naredimo dobre stvari, v kar me je prepričalo tudi delo strokovnega vodstva in uprave. Želja kluba je imeti kvalitetno ekipo z močno konkurenco na vsakem igralnem položaju. V vratih ima trenutno Matic Kotnik prednost, ampak ne glede na to bom sam dal vse od sebe in bom na razpolago trenerju v vsakem trenutku. Vesel sem, da sem po vsem tem času tudi uradno član kluba.”

