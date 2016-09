Celjani poletju pomahali v slovo

Čeprav je v soboto omamno dišalo iz Odprte kuhne, ki se je po krajšem poletnem premoru ponovno vrnila v naše mesto, smo si najprej ogledali, kaj vse nam nudijo na stojnicah naše zveste branjevke in nabiralke. Kje sploh začeti pri tem obilju? Pa naj bodo tokrat prve jesenske buče, ki so s svojo barvitostjo in obliko med najbolj zanimivimi in privlačnimi plodovi narave, ki jih ponuja tržnica.

Ne le da so privlačne za oko, tudi izjemno uporabne so, saj jih lahko uporabljamo v kulinariki, naravnem zdravilstvu pa tudi za okras. Številna tekmovanja in razstave pri nas in v svetu kažejo na njihovo priljubljenost, tovrstne prireditve pa so vedno dobro obiskane.

Sreda je dan za obisk svinjskega sejma

Sloves o ugodnih nakupih na svinjskem sejmu v Celju je razširjen daleč naokrog. Zaradi konkurenčnih cen zelenjave in sadje postane v jesenskem času največje nakupovalno središče. Pridemo vsako jesen, ker se splača, povedo kupci. Teh je res zelo veliko, potrdijo ponudniki, a hkrati potarnajo, da kupujejo manjše količine kot nekoč. A prodaja kljub vsemu cveti. Kje pa še dobite deset kilogramov čebule za 4 evre ali šest kilogramov paprike za 5 evrov? Po kumarah za vlaganje je povpraševanje manjše, čeprav jih dobite deset kilogramov za samo 3 evre.