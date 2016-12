Božični večer v središču Celja so popestrili člani Celjskega dixielanda. S koncertom na Glavnem trgu so kot vsako leto tudi tokrat navdušili občinstvo. Tradicija koncerta na božični večer v Celju se je prijela, na odru pa so skupaj z že znanimi obrazi stali tudi trije novi glasbeniki Celjskega dixielanda. Zasedba prihodnje leto praznuje 16. obletnico in že so napovedali nov glasbeni preskok.

