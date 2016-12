Celjana v šolo z več kot 800 petardami

Potem, ko je pred dnevi do hude nesreče prišlo v Šentjurju, kjer je mladoletniku eksplodirala petarda, so policisti danes zjutraj pri dneva mladoletnikoma, ki sta bila na poti v šolo, zasegli več petard. “Policista sta zasegla 846 kosov pirotehničnih sredstev Magnum XXL in Pirat, ki spadajo v II. kategorijo (F II), katerih posest in uporaba je prepovedana. Zoper oba mladoletnika bomo podali obdolžilna predloga,” so pojasnili na PU Celje.

Po naših podatkih so mladoletnikoma policisti petarde zasegli v lokalu nasproti celjske policije.

Policisti znova opozarjajo vse mladoletnike, predvsem njihove starše, da poučijo otroke o nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev sploh tistih, katerih uporaba je prepovedana. Prav tako tako naj z njimi govorijo o varni uporabi dovoljenih pirotehničnih sredstev. V zadnjih letih je do poškodb največkrat prihajalo prav pri uporabi pirotehničnih sredstev, katerih prodaja in uporaba ni dovoljena.