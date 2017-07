Celjan Matin Srabotnik član srebrnega moštva

Celjski kajakaš v slalomu na divjih vodah Martin Srabotnik je včeraj na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Bratislavi osvojil srebrno medaljo. Drugi je bil v ekipni vožnji kajakašev do 23 let, kjer sta z njim nastopila še Žan Jakše in Vid Kuder Marušič. V posamični konkurenci je Srabotnik nastop končal v polfinalu, kjer je zasedel 16. mesto.

Prav tako 16. mesto si je priveslal tudi drugi Celjan, Urh Turnšek, ki je nastopil v kanuju med mladinci. Slovenski mladinci v kanuju so bili ekipno sedmi.

Avgusta mladince in mlajše člane v Nemčiji čaka še evropsko prvenstvo.

Foto: kajak-zveza.si