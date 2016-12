Brstični ohrovt je vrtnina, ki nas oskrbi z veliko vitamina C, v hladnih dneh

Brstični ohrovt je ena najmlajših vrst zelja, saj so ga vzgojili pred komaj dobrimi sto leti. Je tipična zimska zelenjava, saj brstičke, ki rastejo na steblu pobiramo z rastline v hladnih dneh.

Zaradi zelo dobre odpornosti na zmrzovanje je čas pobiranja brstičnega ohrovta precej daljši kot pri zelju in se podaljšuje v pozno jesen. Še bolje je, če na vrtu tudi nekoliko pomrzne, saj se del škroba pretvori v preproste sladkorje, kar močno izboljša okus.

Vzgoja brstičnega ohrovta je podobna vzgoji zelja, čeprav potrebuje nekoliko več zaščite pred škodljivci. Ta dvoletna rastlina ima močno olistano steblo in zraste do metra in pol visoko, zaradi česar je potrebno malo razmisleka, kam ga boste posejali.

Na vrtu mu namenite sončno in zavetrno rastišče. Brstični ohrovt se bo dobro počutil v soseščini solate, korenja in krompirja. Ne mara pa soseščine čebule.

V rastlinjaku jih sejemo že ob koncu zime, na gredo pa šele v začetku pomladi. Sadike na gredo presajamo v začetku poletja. Ob suhem poletnem vremenu ga je potrebno zalivati, da se zemlja ne bo preveč izsušila. Za boljše uspevanje ga sredi poletja pognojite z gnojilom z veliko dušika. Priporočljivo je tudi, da konec septembra odstranite temeljni brst, kar omogoči rastlini, da razvije velike, lepo oblikovane brste.

Jeseni lahko izkopljemo celotno steblo in ga obesimo v hladen prostor. Tako bodo brstiči ostali sveži dalj časa. Nabran brstični ohrovt lahko 3-4 dni hranite v hladilniku. Za daljšo shranjevanje pa ga poparite in zamrznite.