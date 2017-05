Bršljanke najpogosteje vidimo na cvetočih balkonih

Pelargonije, te tako nezahtevne lepotice, so dolga leta, lahko rečemo celo desetletja, veljale za ene najbolj priljubljenih rastlin, s katerimi smo krasili okenske police in balkone.

Že naše babice in prababice so poznale vrsto pelargonije z imenom roženkravt. Rasel je pri vsaki slovenski hiši na okenski polici, verjetno tudi zato, ker je s svojim vonjem odganjal mrčes. V številnih narodnih pesmih je omenjan slovenski šopek, ki vsebuje roženkravt, rožmarin in nageljn.

Okoli l.1970 so k nam iz Avstrije prišle bršljanke in z vso silo preplavile slovenske balkone. Ni bilo hiše, katere balkon ne bi bil zasajen z rdečimi, kasneje tudi roza bršljankami.

Pelargonije bršljanke – z latinskim imenom jih poimenujemo Pelargonium peltatum.

Usnjati okroglasti listi so tri krpato narezani in zelo podobni bršljanovim. Rast bršljank je polegla, zato so zelo primerne za sajenje v viseče košare in korita. Sorte z enojnimi cvetovi imajo daljše poganjke, pri sortah z dvojnimi – vrstnatimi cvetovi pa je rast kompaktnejša, poganjki so krajši. V Angliji so slednje zelo priljubljene, med tem ko pri nas raje posegamo po bršljankah z enojnimi cvetovi in dolgimi poganjki.

Cvetovi so najrazličnejših barv, lahko so enojni ali dvojni. Pri enojnih odstranjevanje odcvetelih ni potrebno, boj pa so odporne tudi na dež. Sorte z dvojnimi cvetovi raje postavimo pod kap.