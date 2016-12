Božično mašo pri Svetem Vidu daroval mariborski nadškof

Sinoči, na večer božičnega dne, je pri podružni cerkvi Sv. Vida na Hudinji nad Vitanjem potekala božična maša. Bila je prav posebna, saj jo je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, somaševala pa sta rojak pater Franci Kovše in župnijski upravitelj Alojz Vicman. Cerkev so napolnili do zadnjega kotička, sicer pa je prihod k Svetemu Vidu že nekaj let tradicionalen.

Verniki so se iz različnih bližnjih krajev do cerkvice Sv. Vida odpravili peš in z baklami. Po poti so prepevali in k Sv. Vidu prinesli obilo božičnega vzdušja. Po maši je sledila pogostitev in druženje ob gorečem štoru.

