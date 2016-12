Ekipa Penziona Kračun je minuli petek v Ločah pripravila pestro predbožično druženje. Na ploščadi pred lokalom Ob železnici so gostili božično tržnico, vrhunec dogajanja pa je bil obisk Božička. S svojim prihodom in darili je razveselil male in velike otroke.

Več v današnjih NOVICAH.

1 od 10

Foto: k.marcella photography