Bo konjiški bazen letos odprt ali zaprt?

Dobrih 50.000 evrov Občino Slovenske Konjice vsako leto stane pokrivanje izgube, ki nastaja na konjiškem bazenu. Temu želijo narediti konec, zato je možno, da vsaj letos tam kopalne sezone ne bo. Da so pred težko odločitvijo, priznava tudi konjiški župan Miran Gorinšek. Kot pravi, se na podlagi strokovnega mnenja, ki so ga pridobili, močno spogledujejo z mislijo, da bi za kakšno sezono ali dve bazen zaprli in ga nekoliko temeljiteje prenovili oz. naredili manjši kopalni objekt, namenjen za rekreacijo.

