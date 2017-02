Bloudkova nagrada Trstenjakovi, plaketa Velenškovi

Ena od štirih Bloudkovih nagrajencev za leto 2016 je judoistka celjskega kluba Z’dežele Sankaku, Tina Trstenjak. Olimpijska prvakinja iz Ria je najvišje državno priznanje na področju športa prejela za izjemen športni dosežek. Na sinočnji podelitvi na Brdu pri Kranju je sicer ni bilo. Ob nagradah pa so podelili še deset Bloudkovih plaket – za pomemben tekmovalni dosežek ga je prejela klubska kolegica Trstenjakove, Anamari Velenšek, bronasta z lanskih olimpijskih iger.

Obrazložitev za Trstenjakovo:

Tina Trstenjak je še ena uspešna judoistka, ki trenira pod vodstvom Marjana Fabjana oziroma njegovega kluba Judo klub Z’ dežele Sankaku Celje. Prvih korakov tega borilnega športa jo je naučila že klubska kolegica Urška Žolnir, da se je začela z njim ukvarjati, pa gredo zasluge tudi njeni babici. Tina, ki tekmuje v kategoriji do 63 kg, je v mednarodni konkurenci nase opozorila leta 2013, ko je na evropskem prvenstvu v Budimpešti osvojila bronasto medaljo. Čez eno leto si je izbojevala naslov evropske podprvakinje in osvojila še bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Čeljabinsku. Uspehi so se samo še vrstili. Leta 2015 je osvojila srebrno medaljo na evropskih igrah (Baku) in naslov svetovne prvakinje (Astana), 2016 pa še naslov evropske prvakinje (Kazan). Na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je Trstenjakova premagala Francozinjo Clarisse Agbegnenou in postala nova olimpijska zmagovalka v kategoriji do 63 kg. Zatem je 3. decembra lani na tekmi svetovnega pokala za veliko nagrado Japonske v Tokiu osvojila bronasto medaljo. Celjanka je z vsemi uspehi dokazala, da je res številka ena na svetu v svoji kategoriji.